СЕГОДНЯ 03:31 2019-03-28T03:31:10+03:00

Первенство России по бобслею: у спортсменов Иркутской области золото, серебро и бронза. Фото: Министерство спорта Иркутской области

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В Сочи накануне завершились соревнования Первенства России по бобслею среди юниоров до 21 года и до 24 лет. Спортсмены Иркутской области завоевали несколько медалей разного достоинства.

- В четверках среди юниоров до 24 лет экипаж, в состав которого входили Григорий Волосков из Братска и иркутяне Андрей Булах, Никита Сизых, Иван Мариненко занял первое место с результатом по сумме двух заездов 1:53,04, - сообщает пресс-служба Министерства спорта Иркутской области.

Также в возрасте до 24 лет серебряные медали завоевали Григорий Волосков и Никита Сизых, выступавшие в двухместных экипажах. Золото в этой дисциплине досталось спортсменам из Красноярского края Максиму Банькову и Роману Мусоварову.

В возрастной категории до 21 года экипаж москвича Артема Козлова и братчанина Егора Муртазина в двойках занял третье место.

ИСТОЧНИК KP.RU