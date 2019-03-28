Первенство России по бобслею: у спортсменов Иркутской области золото, серебро и бронза
В Сочи накануне завершились соревнования Первенства России по бобслею среди юниоров до 21 года и до 24 лет. Спортсмены Иркутской области завоевали несколько медалей разного достоинства.
- В четверках среди юниоров до 24 лет экипаж, в состав которого входили Григорий Волосков из Братска и иркутяне Андрей Булах, Никита Сизых, Иван Мариненко занял первое место с результатом по сумме двух заездов 1:53,04, - сообщает пресс-служба Министерства спорта Иркутской области.
Также в возрасте до 24 лет серебряные медали завоевали Григорий Волосков и Никита Сизых, выступавшие в двухместных экипажах. Золото в этой дисциплине досталось спортсменам из Красноярского края Максиму Банькову и Роману Мусоварову.
В возрастной категории до 21 года экипаж москвича Артема Козлова и братчанина Егора Муртазина в двойках занял третье место.
ИСТОЧНИК KP.RU