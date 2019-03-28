2019-03-28T04:11:48+03:00
Наука

Бесплатные лекции по астрофизике проведут в Иркутске

Ученые расскажут о высоких энергиях и космических лучах
Мария КНЯЗЕВА
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Дмитрий Костюнин. Фото: Иркутский планетарийДмитрий Костюнин. Фото: Иркутский планетарий
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В Иркутском планетарии 2 и 4 апреля в 19.30 пройдут бесплатные лекции от ученых с мировым именем – Дмитрия Костюнина и Андреаса Хаунгса. Встреча с Костюниным пройдёт 2 апреля и будет называться «Астрономия самых высоких энергий».

- Каждую секунду наша планета подвергается бомбардировке частицами сверхвысоких энергий, образующимися в результате самых катастрофических событий во Вселенной: масштабных взрывов, столкновений и поглощений, - рассказал пресс-службе Иркутского планетария Дмитрий Костюнин. - Энергии этих частиц могут в миллионы раз превышать энергии, достижимые на Большом Адронном Коллайдере. Я расскажу о происхождении и распространении этих частиц. Как их можно измерить и о процессах, о которых они могут поведать.

Лекция от сотрудника Института ядерной физики Технологического института Карлсруэ в Германии Андреса Хаунгса «Загадки происхождения космических лучей» пройдет 4 апреля. Однако, прочтет он ее на английском языке. Андреас расскажет об исследованиях космических лучей при помощи наземных и космических детекторов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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