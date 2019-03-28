Open Multi European Games: иркутянин завоевал серебро на турнире в Болгарии
Иркутский тхэквондист Олег Кузнецов участвовал в международном турнире Open Multi European Games, который проходил в городе София в Болгарии. На этих соревнованиях спортсмены, выступившее лучше всех, получали путевки на чемпионат Европы. И у Олега получилось завоевать заветный пропуск.
- Кузнецов выступал в весовой категории свыше 87 килограммов, - сообщает пресс-служба Министерства спорта Иркутской области. – Наш тхэквондист уступил в борьбе за золотую медаль спортсмену из Македонии Деяну Георгиевски.
Тренируют Олега Алексей и Татьяна Палкины в Школе высшего спортивного мастерства.
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