2019-03-28T04:56:46+03:00
Спорт

Open Multi European Games: иркутянин завоевал серебро на турнире в Болгарии

Олег Кузнецов занимается тхэквондо
Мария КНЯЗЕВА
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Open Multi European Games: иркутянин завоевал серебро на турнире в Болгарии. Фото: группа Министерства спорта Иркутской области в соцсетяхOpen Multi European Games: иркутянин завоевал серебро на турнире в Болгарии. Фото: группа Министерства спорта Иркутской области в соцсетях
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Иркутский тхэквондист Олег Кузнецов участвовал в международном турнире Open Multi European Games, который проходил в городе София в Болгарии. На этих соревнованиях спортсмены, выступившее лучше всех, получали путевки на чемпионат Европы. И у Олега получилось завоевать заветный пропуск.

- Кузнецов выступал в весовой категории свыше 87 килограммов, - сообщает пресс-служба Министерства спорта Иркутской области. – Наш тхэквондист уступил в борьбе за золотую медаль спортсмену из Македонии Деяну Георгиевски.

Тренируют Олега Алексей и Татьяна Палкины в Школе высшего спортивного мастерства.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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