Два человека погибли в ДТП в Иркутской области
В Зиминском районе инспекторы ГИБДД выясняют обстоятельства аварии, в которой погибли два человека. Утром 28 марта проезжавшие по трассе «Саянск- Харайгун» водители заметили в кювете перевернутый автомобиль и вызвали полицейских.
- В машине находились три человека, 33-летнюю пассажирку в тяжелом состоянии доставили в больницу, водитель «Лады» и 30-летняя женщина погибли на месте, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – По предварительной версии, 29-летний мужчина, находившийся за рулем автомобиля, не справился с управлением и вылетел в кювет.
33-летнюю пассажирку в тяжелом состоянии доставили в больницу.Фото: ГУ МВД по Иркутской области
Фото: ГУ МВД по Иркутской области
Инспекторы ГИБДД выясняют подробности ДТП, проводится доследственная проверка.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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