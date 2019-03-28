2019-03-28T06:49:43+03:00
Происшествия

Два человека погибли в ДТП в Иркутской области

Автомобиль «ВАЗ 21093» вылетел в кювет на трассе «Саянск- Харайгун»
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Два человека погибли в ДТП в Иркутской области.Два человека погибли в ДТП в Иркутской области.Фото: ГУ МВД по Иркутской области
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В Зиминском районе инспекторы ГИБДД выясняют обстоятельства аварии, в которой погибли два человека. Утром 28 марта проезжавшие по трассе «Саянск- Харайгун» водители заметили в кювете перевернутый автомобиль и вызвали полицейских.

- В машине находились три человека, 33-летнюю пассажирку в тяжелом состоянии доставили в больницу, водитель «Лады» и 30-летняя женщина погибли на месте, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – По предварительной версии, 29-летний мужчина, находившийся за рулем автомобиля, не справился с управлением и вылетел в кювет.

33-летнюю пассажирку в тяжелом состоянии доставили в больницу. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

33-летнюю пассажирку в тяжелом состоянии доставили в больницу.Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Инспекторы ГИБДД выясняют подробности ДТП, проводится доследственная проверка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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