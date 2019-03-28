94-летняя пенсионерка не получала пособия из-за неверной даты рождения в паспорте

СЕГОДНЯ 07:13 2019-03-28T07:13:01+03:00

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94-летняя пенсионерка из Нижнеилимского района пожаловалась в прокуратуру, когда узнала, что ей не будут выплачивать пособия ребенка войны. Причина отказа крылась в паспорте пожилой женщины. В миграционном отделе допустили ошибку и в графе дата рождения указали – 00.00.1924.

- Книги записей о рождении за 1924 год не сохранились, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области. – Для установления юридического факта даты рождения был подан иск в суд.

Изучив все документы пенсионерки, там согласились с требованием и восстановили настоящий возраст женщины.

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ИСТОЧНИК KP.RU