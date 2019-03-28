2019-03-28T09:35:10+03:00
Происшествия

ДТП в Ангарске: двое детей пострадали при столкновении трех иномарок

Полицейские разыскивают водителя «Ауди А6», который скрылся с места аварии
Дмитрий ЗАНДАНОВ
Поделиться:
ДТП в Ангарске: двое детей 15 и 2-ух лет пострадали при столкновении трех иномарок.ДТП в Ангарске: двое детей 15 и 2-ух лет пострадали при столкновении трех иномарок.Фото: ГУ МВД по Иркутской области
Изменить размер текста:

В Ангарске инспекторы ГИБДД выясняют подробности аварии, которая произошла на перекрестке улиц Ворошилова и 40 лет Октября. Неизвестный водитель «Ауди А6» хотел проскочить на красный сигнал светофора, и столкнулся с иномарками «Ниссан Экстреил» и «Тойота Корона».

- В ДТП пострадали два пассажира «Тойоты» - 20 летняя женщина и ее 2-летняя дочь, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Кроме того травмы получил 15-летний пассажир «Ауди».

Водитель немецкой иномарки и его приятели скрылись с места столкновения до прибытия полиции. Инспекторы ГИБДД выясняют все детали случившегося, проводится доследственная проверка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ДТП в Братске: двое детей пострадали в лобовом столкновении двух легковушек. Двух пассажиров столкнувшихся иномарок 13 и 5 лет доставили в больницу. Подробнее.

Два человека погибли в ДТП в Иркутской области. Автомобиль «ВАЗ 21093» вылетел в кювет на трассе «Саянск- Харайгун». Подробнее.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «ДТП:Иркутская область и Бурятия»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
94-летняя пенсионерка не получала пособия из-за неверной даты рождения в паспорте
Два человека погибли в ДТП в Иркутской области
Open Multi European Games: иркутянин завоевал серебро на турнире в Болгарии
Массовая попытка суицида в изоляторе Черемхово: омбудсмен нашел нарушения в содержании граждан
Бесплатные лекции по астрофизике проведут в Иркутске
Первенство России по бобслею: у спортсменов Иркутской области золото, серебро и бронза
Прогноз погоды в Иркутске: 28 марта временами небольшой снег
Buryatia Open 2019: иркутские каратисты завоевали 16 медалей
«БКС Брокер» - крупнейший брокер на Московской бирже
Управляющий пилорамы хотел дать взятку полицейскому в селе Хомутово
Губернатор Иркутской области предложил запретить экспорт круглого леса с 2020 года
На научных уикендах иркутянам расскажут о демографической ситуации в России
Сергей Серебренников: Братск вправе требовать большего объема и лучшего качества капремонта домов
Потомственная шаманка пожаловалась на вырубку леса в Иркутской области
Семь незаконных рубок нашли в Иркутской области
«Клиника года»: выбираем медучреждения, которым доверяют пациенты
Еще три лесных пожара потушили в Бурятии