ДТП в Ангарске: двое детей пострадали при столкновении трех иномарок

СЕГОДНЯ 08:28 2019-03-28T09:35:10+03:00

ДТП в Ангарске: двое детей 15 и 2-ух лет пострадали при столкновении трех иномарок. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

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В Ангарске инспекторы ГИБДД выясняют подробности аварии, которая произошла на перекрестке улиц Ворошилова и 40 лет Октября. Неизвестный водитель «Ауди А6» хотел проскочить на красный сигнал светофора, и столкнулся с иномарками «Ниссан Экстреил» и «Тойота Корона».

- В ДТП пострадали два пассажира «Тойоты» - 20 летняя женщина и ее 2-летняя дочь, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Кроме того травмы получил 15-летний пассажир «Ауди».

Водитель немецкой иномарки и его приятели скрылись с места столкновения до прибытия полиции. Инспекторы ГИБДД выясняют все детали случившегося, проводится доследственная проверка.

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ИСТОЧНИК KP.RU