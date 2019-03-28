Житель Иркутской области «застрял» на границе с Финляндией

СЕГОДНЯ 12:00 2019-03-28T12:00:02+03:00

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Житель Иркутской области устроился водителем в фирму по перевозке грузов из России в Финляндию. На границе он проходил обязательный таможенный контроль. Большегруз с задачей справился, а вот к водителю возникли вопросы. Оказалось, что ему нельзя покидать пределы родины. Позже выяснилось, что ранее мужчина был учредителем сельскохозяйственного кооператива. Со временем частные предприниматели накопили долги, и судебные приставы обязали их закрыть производство. Работники предприятия начали собирать документы. Чтобы ликвидировать фирму. Но, не уложились в сроки. За это управление ССП наложила запрет на выезд заграницу на каждого учредителя.

- Мужчина сразу обратился в службу судебных приставов, где ему пояснили, что ограничение не может быть снято пока не будет исполнено решение суда, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Иркутской области.

И тут же родственники должника получили все необходимые документы из налоговой службы. Они передали их приставам и только после этого водитель смог пересечь границу и выехать в Финляндию.

ИСТОЧНИК KP.RU