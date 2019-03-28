Дороги-2019: в Иркутске начали принимать заявки на ямочный ремонт

СЕГОДНЯ 12:07 2019-03-28T12:07:06+03:00

В Октябрьском округе в этом году запланирован дорожный ремонт протяженностью около 7 километров

Изменить размер текста: A A

Весной тает не только снег, но и… асфальт. Сезон ямочного ремонта объявляется открытым. Причем свою лепту в ремонт могут внести сами иркутяне. Так, жители Октябрьского района могут отправить фотографию участка автодороги, требующего ремонта, на электронный адрес комитета по управлению округом.

– При проведении таких ремонтных работ, в первую очередь, мы учитываем наиболее опасные ямы, образовавшиеся после того, как растаял снег, - сообщили в пресс-службе администрации города Иркутска. - Кроме этого, делаем упор на заявки граждан. Их можно также подавать, позвонив по телефону горячей линии администрации.

В Октябрьском районе уже подали заявки на выполнение ямочного ремонта участков 21 улиц. Кроме того, подать заявку можно и по телефону «горячей» линии – 52-02-48.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

По Академическому мосту с 1 сентября запустят троллейбусы. Первый маршрут, вероятно, соединит Университетский и Солнечный. Подробнее.

ИСТОЧНИК KP.RU