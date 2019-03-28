«Студенческая весна» стартует в Иркутской области 1 апреля

СЕГОДНЯ 13:11 2019-03-28T13:11:23+03:00

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Смотр талантов «Студенческая весна-2019» уже давно не новый конкурс для молодежи, но каждый раз его ждут с трепетом и волнением. Это отличная возможность для студентов обменяться своим опытом с другими и реализовать творческие идеи.Лучшие работы конкурсантов направят на Всероссийский этап конкурса, который состоится в мае в Перми. А пока участие в областном этапе Иркутской области примут более тысячи студентов дневной и заочной форм обучения, аспиранты и молодые преподаватели.

- В 2019 году фестиваль посвящен Году театра. Областной этап фестиваля проходит в формате конкурсных смотров номинаций по отдельным направлениям: музыкальное, танцевальное, театральное, оригинальный жанр, журналистика и видео. Также студенческие коллективы представят десять постановок, которые пройдут на протяжении всего фестиваля в вузах и средне-специальных учебных заведениях Иркутска, - сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.

В этом году фестиваль будет проходить 17 дней. Церемония открытия состоится 1 апреля в 14.00 в актовом зале Иркутского государственного медицинского университета. А 18 апреля жюри выберет достойных кандидатов, которые представят нашу область на Всероссийском этапе.

Кстати, на конкурс заявлено около 350 студенческих работ. Конкуренция на областном этапе состоит из студентов 36 образовательных организаций из девяти муниципальных образований Иркутской области.

ИСТОЧНИК KP.RU