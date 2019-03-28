2019-03-28T13:23:58+03:00
Общество

Детский омбудсмен России направила предложения по улучшению жилищных условий детей-сирот Иркутской области

Письмо составили по результатам проверки региональных детских домов-интернатов
Олег ФЕДОРОВ
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Детский омбудсмен России направила предложения по улучшению жилищных условий детей-сирот Иркутской области.Детский омбудсмен России направила предложения по улучшению жилищных условий детей-сирот Иркутской области.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Хуже всего дела обстоят с персоналом работников детских домов-интернатов. А точнее с его крайней нехваткой. Это одна из важнейших проблем детских домов Иркутской области, которая заметила уполномоченная по правам ребенка России Анна Кузнецова. Из-за этого дети не имеют качественной медицинской помощи, а образовательный процесс оставляет желать лучшего. В первую очередь не хватает специалистов дефектологов и логопедов. В проверенных детских домах нагрузка на работников чуть ли не двукратная, в место положенной 18-ти часовой недельной преподавательской нагрузки, люди вынуждены работать по 30 часов.

Кроме того, детский омбудсмен обратила внимание на формальный подход в составлении документов. Так, в частности, у многих воспитанников не было справок о виде их пенсии. Без них нельзя понять, насколько ее увеличивать. Также в некоторых случаях выявлены нарушения имущественных прав детей, касающихся специальных вкладов в Сбербанке.

В этот раз к проверкам домов-интернатов присоединились специалисты из детской городской больницы имени Башляевой.

- Выявлено множество нарушений в медицинской части, сообщила уполномоченный по правам ребенка России Анна Кузнецова. – Это случаи замены препаратов без соответствующих предписаний, отсутствие преемственности между стационарным и амбулаторным лечением, недостаточная реализация реабилитационного потенциала воспитанников и многое другое.

Зато вопрос защиты жилищных и имущественных прав детей-сирот проработан хорошо, о чем омбудсмен отметила в своем письме с предложениями, которое она направила правительству Иркутской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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