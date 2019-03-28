2019-03-28T16:38:19+03:00
Общество

Прогноз погоды в Иркутске: 29 марта ветер и мокрый снег

По области – ветер до 16 м/с
Мария КНЯЗЕВА
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Прогноз погоды в Иркутске: 29 марта ветер и мокрый снегПрогноз погоды в Иркутске: 29 марта ветер и мокрый снегФото: Влад КОМЯКОВ
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В Иркутске ночью 29 марта будет облачно, пойдет снег. Днем ожидается переменная облачность и небольшой мокрый снег. Ветер дует северо-западный со скоростью 5-10 м/с, днём возможны порывы до 14 м/с. Температура ночью -3…-5, днём воздух прогреется до +2…+4 градусов.

- По области - переменная облачность, местами небольшой и умеренный мокрый снег и снег, утром при прояснении туман, - сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». - Ветер будет дуть западный, северо-западный со скоростью 5-10 м/с, днем порывы до 14 м/с, в центральных и южных районах Приангарья до 11-16 м/с, позёмки.

Температура в регионе ночью -3…-8, местами -11…-16, в северо-восточных районах -15…-20. Днем синоптики прогнозируют +1…+6, в пониженных формах рельефа -3…-8.

- На дорогах Иркутской области - гололедица и снежный накат. В горах Восточного Саяна и Южного Прибайкалья создались условия для схода снежных лавин, - предупреждают метеорологи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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