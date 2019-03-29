Первенство России по керлингу: иркутская команда заняла второе место
На первенстве России по керлингу среди юниорок до 22 лет иркутские спортсменки завоевали серебряные медали. Турнир проходил в керлинговом центре «Ледяной куб» в Сочи. Соревновались за победу в группе «А» 16 команд из Санкт-Петербурга, Москвы, Московской, Челябинской и Иркутской областей, республики Татарстан и из Краснодарского края.
- Иркутская команда называется «Комсомолл 1», - сообщает пресс-служба Министерства спорта Иркутской области. – В ее составе скип Елизавета Трухина, Валерия Денисенко, Алина Фахуртдинова и Нина Поликарпова.
Первыми стали питерские девушки «Санкт-Петербург 1», бронза у команды «Краснодарский край 1». Напомним, иркутянки Валерия Денисенко, Алина Фахуртдинова, Нина Поликарпова и Елизавета Трухина тренируются в областной спортивной школе «Россия» у Анны Трухиной.
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ИСТОЧНИК KP.RU