Убийство 9-летней девочки в Братске: уголовное дело передано в суд

СЕГОДНЯ 03:58 2019-03-29T03:59:47+03:00

Меньше года следователи собирали доказательства

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Трагедия в Братске произошла 9 июня 2018-го года. Тогда пропала 9-летняя девочка. Ее искали волонтеры и полицейские по всему городу 11 дней…. Нашли мертвой.

В скором времени был задержан подозреваемый. Ранее судимый таксист. Все подробности дела уточнялись следователями, собирались доказательства преступления.

- 28 марта в Иркутский областной суд поступило уголовное дело по факту убийства 9-летней девочки, совершенное в 2018 году в Братске, - сообщает пресс-служба суда. - Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство».

Если вину мужчины признают, ему грозит от восьми до двадцати лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU