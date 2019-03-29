Сезон охоты на медведей откроется 12 апреля в Иркутской области

СЕГОДНЯ 04:53 2019-03-29T04:53:09+03:00

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Сезон весенней охоты на пернатую дичь начнется для южных районов Иркутской области – 27 апреля, для северных – 4 мая.

- Выдача разрешений на охоту стартует 15 апреля, - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области. - Для их получения охотникам необходимо обратиться в территориальное управление с заявлением, после чего оплатить госпошлину.

Один охотник сможет добыть два тетерева, одного глухаря, пять селезней уток, одного гуся и пять вальдшнепов. Самок добывать запрещено. А вот время охоты на медведя сместилось немного к лету, это связано с тем, что, по словам охотников, медведи стали просыпаться позже.

- Добывать бурого медведя можно с 12 апреля по 10 июня, - добавляют в ведомстве лесного хозяйства области. - Нельзя добывать особей моложе одного года, а также самок с медвежатами.

В общей сложности выдадут всего 300 разрешений на бурого.

ИСТОЧНИК KP.RU