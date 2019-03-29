2019-03-29T05:22:13+03:00
Общество

Снег в Иркутске будет идти весь день: на уборку дорог вышло 100 единиц техники

Днем синоптики обещают +4 градуса
Мария КНЯЗЕВА
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Снег в Иркутске будет идти весь день: на уборку дорог вышли 100 единиц техникиСнег в Иркутске будет идти весь день: на уборку дорог вышли 100 единиц техникиФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Зима не желает отступать. По прогнозам синоптиков, снег, начавшийся в ночь на 29 марта, будет идти в Иркутске до самого вечера. Правда, когда пригреет дневное солнце, он вполне может превратиться в дождь со снегом, мокрый снег. Ведь днем воздух прогреется до +4 градусов.

Неприятностей осадки доставляют и пешеходам, и автомобилистам.

- В уборке регионального центра задействовано 100 единиц техники, - рассказали «КП» в пресс-службе администрации Иркутска. - Тракторные щетки чистят трассы. За уборку во дворах отвечают управляющие компании.

Междугородние трассы не перекрыты. Аэропорт работает в штатном режиме.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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