2019-03-29T06:30:35+03:00
Происшествия

Чтобы отомстить сестре, брат сжег ее дом в Иркутской области

В селе Холмогой 41-летний мужчина устроил поджог из-за обиды
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Чтобы отомстить сестре, брат сжег ее дом в Иркутской области.Чтобы отомстить сестре, брат сжег ее дом в Иркутской области.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В пожарную службу Заларинского района поступил сигнал, что в селе Холмогой горит частный дом, к счастью спасатели смогли его потушить. Но огонь все же успел повредить стену здания и часть кровли. Прибывшие на место происшествия полицейские смогли найти виновника пожара.

- Им оказался 41 летний ранее судимый мужчина, который жил в сгоревшем доме вместе с сестрой, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Свой поступок он объяснил тем, что у него были обиды на сестру, из-за которых возникла неприязнь к родственнице.

Пока женщины не было дома, он подпалил дом и со стороны наблюдал, как полыхает пламя. А когда приехали пожарные, мужчина сбежал. Сыщики продолжают выяснять все детали случившегося, проводится доследственная проверка.

Напомним, что ранее похожий случай произошел в селе Тыреть. Там 35-летняя женщина затаив обиду на своего брата облила дом бензином и подожгла деревянный дом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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