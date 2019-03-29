Сергей Сокол принимает участие в Красноярском экономическом форуме

СЕГОДНЯ 07:47 2019-03-29T07:47:28+03:00

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Основным вопросом повестки дня «Большого» совета Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» станет рассмотрение проекта МАСС «Развитие межрегиональной авиамаршрутной сети Сибири с использованием региональной и малой авиации». В заседании Красноярского экономического форума принимает участие председатель Законодательного Собрания Иркутской области Сергей Сокол.

Кроме того, спикер побывает на пленарной сессии, а также совместном заседании Совета при полномочном представителе Президента РФ в СФО. Оно будет посвящено вопросам национальной конкурентоспособности. С докладом выступят зампред правительства РФ Дмитрий Козак, профессор школы государственного управления имени Ли Куан Ю (Сингапур), гендиректор АО «СУЭК» Владимир Рашевский и другие эксперты.

Красноярский экономический форум в 2019 году проходит с 28 по 30 марта. Ведущие мировые экономисты, представители российского бизнеса, члены правительства России и главы регионов обсудят самые актуальные аспекты конкурентоспособности ключевых секторов экономики, корпораций, регионов, городов и качества государственного регулирования.

ИСТОЧНИК KP.RU