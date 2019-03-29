Житель Бурятии хотел перекинуть в колонию наркотики с помощью арбалета

СЕГОДНЯ 08:29 2019-03-29T08:29:05+03:00

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В Улан-Удэ задержали местного жителя, который пытался доставить запрещенные вещества с помощью…арбалета! Необычного стрелка заранее поджидали оперативники, и задержали, когда он подъехал к территории исправительной колонии №2

- Им оказался ранее не судимый 23-летний мужчина, - сообщили в пресс-службе УФСИН России по Бурятии. – У него изъяли арбалет и стрелы, к которым был привязан сверток с наркотиками.

Сыщики выясняют все обстоятельства случившегося. Проводится доследственная проверка.

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ИСТОЧНИК KP.RU