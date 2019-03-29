2019-03-29T09:09:43+03:00
Общество

Сергей Сокол в Красноярске обсудил вопросы развития спорта с руководителями парламентов регионов СФО

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области участвует в Красноярском экономическом форуме
Яна ЛИСИНА
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В обсуждении вопросов развития детского и юношеского спорта в Сибирском федеральном округе принял участие спикер ЗС Иркутской области Сергей Сокол. Этой теме было посвящено заседание Совета законодателей СФО, которое проходит в Красноярске.

Сергей Сокол и другие председатели представительных органов власти регионов посетили Дивногорский колледж-интернат олимпийского резерва и ряд современных спортивных объектов, где проходили соревнования Универсиады-2019. Красноярцы поделились опытом организации Всемирных студенческих игр и рассказали о возможностях, которые Универсиада открыла для юных спортсменов.

Сергей Сокол отметил, что одним из приоритетных направлений работы депутатов Приангарья является создание условий для занятий спортом в первую очередь для детей. По настоянию парламентариев расходы на поддержку спорта в бюджете региона были существенно увеличены. Кроме того, депутаты инициировали и приняли закон, освобождающий спортобъекты, в том числе новые ФОКи, от налога на имущество.

ИСТОЧНИК KP.RU

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