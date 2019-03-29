Требования сноса турбазы «Байкалов Острог» на Ольхоне признали законными

СЕГОДНЯ 09:49 2019-03-29T09:49:02+03:00

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Турбаза «Байкалов Острог» на острове Ольхон уже давно попала в поле зрения Байкальской межрайонной природоохранной прокуратуры. В декабре 2016 года ольхонский суд запретил сброс сточных вод в грунт. Помимо этого экологов волновало то, что комплекс деревянных домиков отдыха расположен в водоохранной зоне озера Байкал, на землях Прибайкальского национального парка, где встречается большое количество растений и животных, занесенных в Красную книгу. Работники природоохранной прокуратуры установили, что турбазу построили без получения разрешения и прохождения государственной экологической экспертизы.

- Анализ сточных вод гостиницы показал превышение опасных химических веществ в множество раз, - сообщили в пресс-службе Байкальской межрайонной природоохранной прокуратуры. – Также там обнаружились стихийные свалки бытового мусора и многочисленные нарушения требований пожарной безопасности.

Иркутский областной суд удовлетворил требования природоохранного прокурора. У хозяина есть год на то, чтобы самостоятельно разобрать жилые строения.

ИСТОЧНИК KP.RU