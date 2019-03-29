В Бурятии задержали мужчину, который убил свою жену поленом

СЕГОДНЯ 10:46 2019-03-29T10:51:53+03:00

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В отделение полиции Закаменска республики Бурятия позвонила женщина и сказала, что стала свидетельницей убийства. Она проснулась среди ночи от криков, зашла на кухню и на полу обнаружила тело своей подруги в луже собственной крови, а над ней стоял ее сожитель с окровавленным поленом в руке. Опасаясь стать следующей, женщина тихо вышла из дома и бросилась наутек. Полицейские приехали в дом, который указала свидетельница и нашли тело 35-летней хозяйки дома. Злоумышленника нашли у родственников. Где он продолжал выпивать.

Оказалось, что парочка сожительствовала вместе около 15 лет. За это время мужчина успел 3 раза сходить в лагерь. И вот после очередной отсидки, в разгаре алкогольных возлияний, он начал обвинять свою благоверную в частых изменах, пока его не было на воле. Женщина все обвинения отрицала, но 37-летнего местного жителя это не убедило, он стал избивать свою подругу сначала кулаками, а потом ему под руку попало полено, которым он и убил свою жертву.

- Сейчас собираются все необходимые детали происшествия, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по республике Бурятия. – Возбуждено уголовное дело по статье убийство.

Также известно, что женщина получала пенсию по инвалидности, на которую они жили вместе со своим гражданским мужем. Сейчас подозреваемые помещен под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU