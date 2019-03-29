2019-03-29T11:17:07+03:00
Общество

Движение спецтранспорта и пешеходов ограничат на улице Урицкого в Иркутске

Там пройдут строительно-монтажные работы на теплосетях
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Движение спецтранспорта и пешеходов ограничат на улице Урицкого в Иркутске.Движение спецтранспорта и пешеходов ограничат на улице Урицкого в Иркутске.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Внимание, жители Иркутска! На одной из главных городских улиц почти на месяц ограничат движение спецтранспорта и пешеходов.

- На улице Урицкого с 24.00 1 апреля до 24.00 15 апреля будет запрещено движение спецтранспорта и пешеходов, на участке между зданиями №7 и №20, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска. – Кроме того, с 01.00 16 апреля до 24.00 1 июля аналогичные правила будут действовать по улице Урицкого на участке от Карла Маркса до административного здания №20.

В мэрии уточнили, что в этих местах пройдут плановые строительные работы на тепловых сетях.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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