СЕГОДНЯ 11:17 2019-03-29T11:17:07+03:00

Движение спецтранспорта и пешеходов ограничат на улице Урицкого в Иркутске. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Изменить размер текста: A A

Внимание, жители Иркутска! На одной из главных городских улиц почти на месяц ограничат движение спецтранспорта и пешеходов.

- На улице Урицкого с 24.00 1 апреля до 24.00 15 апреля будет запрещено движение спецтранспорта и пешеходов, на участке между зданиями №7 и №20, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска. – Кроме того, с 01.00 16 апреля до 24.00 1 июля аналогичные правила будут действовать по улице Урицкого на участке от Карла Маркса до административного здания №20.

В мэрии уточнили, что в этих местах пройдут плановые строительные работы на тепловых сетях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Час Земли» в Иркутске 2019: 30 марта активисты устроят заезд «Велосветлячки». Всероссийский велофлешмоб в поддержку экоакции «Час Земли» начнется на сквере Кирова. Подробнее.

Снег в Иркутске будет идти весь день: на уборку дорог вышло 100 единиц техники. Днем синоптики обещают +4 градуса. Подробнее.

ИСТОЧНИК KP.RU