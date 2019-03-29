Форвард «Байкал-Энергии» Владислав Кузнецов получил благодарность от Президента России Владимира Путина

СЕГОДНЯ 12:57 2019-03-29T12:57:21+03:00

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Нападающий иркутской «Байкал-Энергии» Владислав Кузнецов получил благодарность от Президента России Владимира Путина за победу на Универсиаде 2019 в Красноярске. Напомним, ее 22-летний форвард бело-синих одержал в составе студенческой сборной России. В финале наша дружина одолела шведов со счетом 6:1.

На церемонии, прошедшей в Музее отечественного хоккея в Парке легенд в Москве, дипломы хоккеистам вручал помощник президента Игорь Левитин.

- Принять участие в этой церемонии Владислав Кузнецов не смог, - отметили в пресс-службе «Байкал-Энергии». - Причина уважительная — наша команда играла в матче за третье место чемпионата России и Владислав после игры прибыть на встречу в Москву уже не успевал. Тем не менее, Благодарность Президента России отправляется в Иркутск и в скором времени будет вручена Владиславу.

А вот медали Суперлиги Владиславу Кузнецову в этом сезоне завоевать не удалось. В серии за бронзу, «Байкал-Энергия» в двух матчах уступила «Уральскому трубнику» из Первоуральска. (Подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU