2019-03-29T13:50:45+03:00
Происшествия

Житель Усть-Кута откусил ухо своему оппоненту в драке

Побоище произошла на вокзале станции Лена
Олег ФЕДОРОВ
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Житель Усть-Кута откусил ухо своему оппоненту в драке.Житель Усть-Кута откусил ухо своему оппоненту в драке.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Утром в скорую помощь Усть-Кута обратились свидетели пьяной драки. События разворачивались прямо на площади у входа на вокзал станции Лена. 40-летний местный житель решил выпить, но переоценил собственные возможности. После этого мужчина начал буянить и громко себя вести. Его приятели по выпивке пытались утихомирить разбушевавшегося мужчину. С одним из них, потерявший от алкоголя голову местный житель принялся драться. В порыве гнева, мужчина, видимо вспомнил, грязные приемчики Майка Тайсона и укусил соперника за левое ухо. В результате потерпевший лишился верхней части ушной раковины.

- Сотрудники МВД оперативно прибыли на место и задержали нарушителя правопорядка, - сообщили в пресс-службе ЛО МВД России на транспорте. – По данному факту возбудили уголовное дело по статье умышленное причинение легкого вреда здоровью.

За мордобой и откушенную часть уха суд приговорил злоумышленника к выплате 5 тысяч рублей штрафа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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