Двоих мужчин, ограбивших киоск скупки сотовых, задержали в Ангарске
Двое неизвестных ограбили киоск по скупке сотовых телефонов на улице Карла Маркса в Ангарске. Воры разбили стекла витрины и стащили 4 гаджета и сбежали, пока испуганная продавщица набирала номер дежурной части.
- Ими оказались двое ранее судимых 30-летних местных жителей, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Их поместили под стражу.
Сыщики возбудили уголовное дело по статье «Грабеж». Расследование продолжается.
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ИСТОЧНИК KP.RU