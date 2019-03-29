Двоих мужчин, ограбивших киоск скупки сотовых, задержали в Ангарске

СЕГОДНЯ 14:29 2019-03-29T14:29:02+03:00

Они украли 4 телефона общей стоимостью более 10 тысяч рублей

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Двое неизвестных ограбили киоск по скупке сотовых телефонов на улице Карла Маркса в Ангарске. Воры разбили стекла витрины и стащили 4 гаджета и сбежали, пока испуганная продавщица набирала номер дежурной части.

- Ими оказались двое ранее судимых 30-летних местных жителей, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Их поместили под стражу.

Сыщики возбудили уголовное дело по статье «Грабеж». Расследование продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU