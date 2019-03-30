2019-03-30T04:26:04+03:00
Общество

Землетрясение силой в 3 балла зарегистрировали в Иркутске

Эпицентр подземных толчков находился в Тункинском районе Бурятии
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Землетрясение силой в 3 балла зарегистрировали в Иркутске. Фото: Карта землетрясений. Байкальский филиал геофизической службы СО РАН.Землетрясение силой в 3 балла зарегистрировали в Иркутске. Фото: Карта землетрясений. Байкальский филиал геофизической службы СО РАН.
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Иркутяне активно обсуждают в соцсетях случившееся утром землетрясение. Некоторые даже проснулись от колебаний земной коры. А другие узнают о сейсмособытии только из новостей и рассказов друзей. Хотя тряхнуло ощутимо.Но паники, конечно, не было. Подземные толчки на Байкале - довольно обычное явление и люди давно привыкли к ним.

- В 07: 22 30 марта произошло землетрясение с эпицентром на территории Тункинского района Бурятии, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. - Оно ощущалось также и в Иркутском, Ангарском, Усольском, Черемховском и Аларском районах области.

По данным ведомства, сила подземных колебаний в Приангарье не превышала 3 баллов по шкале Рихтера. Жертв и разрушений нет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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