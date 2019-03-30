Еще 4 ледовые переправы в Иркутской области закрыты из-за тонкого льда

СЕГОДНЯ 05:24 2019-03-30T05:24:43+03:00

Они действовали в Нижнеудинском и Братском районах региона

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В Иркутской области закрыты еще 4 ледовые переправы. Три из них расположена на реке Уде в Нижнеудинском районе. Это трассы «Нижнеудинск – Казачья Бадарановка», «Нижнеудинск – Костино», «Нижнеудинск – Заречье». Еще один ледовый переезд в Братском районе – «Большиокинск-Озерный».

Решение о их срочном закрытии было принято из-за льда, который стремительно таит, потому что среднесуточные температуры растут.

- Кроме того на контроле регионального МЧС в данный момент находится 25 ледовых переправ, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – В 11-ти районах области сотрудники МЧС находятся в боевой готовности.

Напомним, что в пятницу было закрыто семь ледовых переправ. Для проездов всех видов транспорта закрыты ледовые дороги в Тайшетском районе на реке Бирюсе. Кроме того, снижена грузоподъемность до 5 тонн на 3 переправах в Киренском районе: «Киренск-Алексеевск», «Алымовка-Банщиново», «Пашня-Кривая Лука».

ИСТОЧНИК KP.RU