Еще 4 ледовые переправы в Иркутской области закрыты из-за тонкого льда
В Иркутской области закрыты еще 4 ледовые переправы. Три из них расположена на реке Уде в Нижнеудинском районе. Это трассы «Нижнеудинск – Казачья Бадарановка», «Нижнеудинск – Костино», «Нижнеудинск – Заречье». Еще один ледовый переезд в Братском районе – «Большиокинск-Озерный».
Решение о их срочном закрытии было принято из-за льда, который стремительно таит, потому что среднесуточные температуры растут.
- Кроме того на контроле регионального МЧС в данный момент находится 25 ледовых переправ, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – В 11-ти районах области сотрудники МЧС находятся в боевой готовности.
Напомним, что в пятницу было закрыто семь ледовых переправ. Для проездов всех видов транспорта закрыты ледовые дороги в Тайшетском районе на реке Бирюсе. Кроме того, снижена грузоподъемность до 5 тонн на 3 переправах в Киренском районе: «Киренск-Алексеевск», «Алымовка-Банщиново», «Пашня-Кривая Лука».
ИСТОЧНИК KP.RU