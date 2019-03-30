2019-03-30T05:47:44+03:00
Происшествия

В Иркутске экс-полицейского осудили за взятку

Наказание - 2 года и 4 месяца в колонии
Олег ФЕДОРОВ
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В Иркутске экс-полицейского осудили за взятку.В Иркутске экс-полицейского осудили за взятку.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В августе 2018 года теперь уже бывший полицейский узнал, что бизнес его знакомого проверяют надзорные органы. У мужчины была фирма по продаже алкогольной продукции, но не было лицензии. За это ему могла грозить административная и уголовная ответственность. Экс-представитель правопорядка решил подзаработать на этом. Он сказал руководителю фирмы, что сможет "разрешить вопрос" и тот получит «зеленый свет» на торговлю спиртным за 60 тысяч рублей.

Бизнесмен согласился на условия и передал обозначенную сумму полицейскому, а сам решил обратиться в правоохранительные органы.

- Потерпевшему причинен значительный материальный ущерб в размере 60 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области. – Дело было направлено в суд.

А кировский районный суд признал бывшего полицейского виновным по статье мошенничество и приговорил его к 2 годам и 4 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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