2019-03-30T11:16:36+03:00
Спорт

Соревнования по горнолыжному спорту пройдут в Иркутской области в начале апреля

Около 400 спортсменов съедутся в Байкальск
Олег ФЕДОРОВ
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Соревнования по горнолыжному спорту пройдут в Иркутской области в начале апреля.Соревнования по горнолыжному спорту пройдут в Иркутской области в начале апреля.
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Уже около 400 спортсменов изъявили желание принять участие на соревнованиях по горнолыжному спорту в Байкальске. Здесь, с 1 по 6 апреля состоится зональное первенство Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. Турнир пройдет уже в тринадцатый раз и посвящен памяти основателя горнолыжного комплекса Валерия Зверева. В город приедут спортсмены из Владивостока, Хабаровска, Томска, Красноярска и Магадана. Честь Иркутской области будут отстаивать 130 горнолыжников.

- Турнир памяти В.А. Зверева проводится в личном и командном зачетах среди юношей и девушек, - сообщили в пресс-службе министерства спорта Иркутской области. - Спортсмены будут соревноваться в трех дисциплинах: «слалом-гигант» (2 и 3 апреля), «слалом» (4 апреля), «слалом/мини-кросс» (5 апреля).

По словам организаторов, эти соревнования призваны развивать популярность горнолыжного вида спорта в регионе, а также приучать население к ведению здоровому образу жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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