2019-03-30T11:29:15+03:00
Досуг

В Иркутске прошла премьера киноверсии балета «Лебединое озеро»

Дебют состоялся в Доме кино
Олег ФЕДОРОВ
Поделиться:
В Иркутске прошла премьера киноверсии балета «Лебединое озеро» .В Иркутске прошла премьера киноверсии балета «Лебединое озеро» .
Изменить размер текста:

Специально к Международному дню театра иркутские киноведы организовали показ необычной ленты. В нем сочетается русский балет, классическая музыка и современные киноприемы. Иркутский областной кинофонд провел премьеры «Лебединого озера» в Доме кино.

В конце июля 2018 года киноспектакль дебютировал в культурно-этнографическом комплексе Тальцы под открытым небом, прямо на берегу Ангары. Иркутск стал вторым местом, где артисты выступали перед зрителями на открытом пространстве.

Теперь Дом кино получил право эксклюзивных съемок спектакля в исполнении артистов Московского областного государственного театра «Русский балет» под руководством народного артиста СССР Вячеслава Гордеева.

– В рамках Года театра в России Иркутский областной кинофонд готовит серию показов созданных нами фильмов, - сообщил директор Иркутского областного кинофонда Андрей Сальников. - Сотни иркутян и гостей города смогут увидеть классику русского балета и музыкального искусства в исполнении звезд оперы и балета.

Сейчас к выходу готовится киноверсия оперы «Царская невеста». Спектакль также прошел на открытой площадке музея «Тальцы» в августе прошлого года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Грабитель с ножом напал на продавца в магазине Улан-Удэ
Соревнования по горнолыжному спорту пройдут в Иркутской области в начале апреля
В Иркутске экс-полицейского осудили за взятку
Еще 4 ледовые переправы в Иркутской области закрыты из-за тонкого льда
Телефонный мошенник украл у преподавателя из Иркутска двести тысяч рублей
Двоих мужчин, ограбивших киоск скупки сотовых, задержали в Ангарске
Житель Усть-Кута откусил ухо своему оппоненту в драке
Форвард «Байкал-Энергии» Владислав Кузнецов получил благодарность от Президента России Владимира Путина
Подростки осквернили 89 могил в Бурятии
Движение спецтранспорта и пешеходов ограничат на улице Урицкого в Иркутске
В Бурятии задержали мужчину, который убил свою жену поленом
Требования сноса турбазы «Байкалов Острог» на Ольхоне признали законными
Сергей Сокол в Красноярске обсудил вопросы развития спорта с руководителями парламентов регионов СФО
«Ростелеком» провел День открытых дверей для иркутских бизнесменов
Житель Бурятии хотел перекинуть в колонию наркотики с помощью арбалета
Сергей Сокол принимает участие в Красноярском экономическом форуме
"Комсомолка" объявляет специальные цены на подписку любимой газеты с 1 апреля
«Час Земли» в Иркутске 2019: 30 марта активисты устроят заезд «Велосветлячки»
Чтобы отомстить сестре, брат сжег ее дом в Иркутской области
Снег в Иркутске будет идти весь день: на уборку дорог вышло 100 единиц техники
Сезон охоты на медведей откроется 12 апреля в Иркутской области
Убийство 9-летней девочки в Братске: уголовное дело передано в суд
Первенство России по керлингу: иркутская команда заняла второе место
Прогноз погоды в Иркутске: 29 марта ветер и мокрый снег
Детский омбудсмен России направила предложения по улучшению жилищных условий детей-сирот Иркутской области
«Студенческая весна» стартует в Иркутской области 1 апреля
Иркутская область наращивает объем участия в федеральных программах
Дороги-2019: в Иркутске начали принимать заявки на ямочный ремонт