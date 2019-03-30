В Иркутске прошла премьера киноверсии балета «Лебединое озеро»
Специально к Международному дню театра иркутские киноведы организовали показ необычной ленты. В нем сочетается русский балет, классическая музыка и современные киноприемы. Иркутский областной кинофонд провел премьеры «Лебединого озера» в Доме кино.
В конце июля 2018 года киноспектакль дебютировал в культурно-этнографическом комплексе Тальцы под открытым небом, прямо на берегу Ангары. Иркутск стал вторым местом, где артисты выступали перед зрителями на открытом пространстве.
Теперь Дом кино получил право эксклюзивных съемок спектакля в исполнении артистов Московского областного государственного театра «Русский балет» под руководством народного артиста СССР Вячеслава Гордеева.
– В рамках Года театра в России Иркутский областной кинофонд готовит серию показов созданных нами фильмов, - сообщил директор Иркутского областного кинофонда Андрей Сальников. - Сотни иркутян и гостей города смогут увидеть классику русского балета и музыкального искусства в исполнении звезд оперы и балета.
Сейчас к выходу готовится киноверсия оперы «Царская невеста». Спектакль также прошел на открытой площадке музея «Тальцы» в августе прошлого года.
ИСТОЧНИК KP.RU