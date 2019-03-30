2019-03-30T12:22:57+03:00
Происшествия

Грабитель с ножом напал на продавца в магазине Улан-Удэ

Он потребовал в павильоне ...тысячу рублей
Олег ФЕДОРОВ
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Грабитель с ножом напал на продавца в магазине Улан-Удэ, его задержали по горячим следам.Грабитель с ножом напал на продавца в магазине Улан-Удэ, его задержали по горячим следам.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Житель Улан-Удэ хотел "культурно" провести вечер, но у него не было денег. Тогда он взял кухонный нож, спрятал его в карман пальто и пошел в ближайший торговый павильон. Дождавшись, когда в магазине не будет покупателей, он подошел к женщине- продавцу, вынул нож и потребовал тысячу рублей. Женщина испугалась, но смогла сказать грабителю, что денег в кассе нет. Тогда злоумышленник потребовал бутылку водки и сигареты, а иначе грозился убить. Кассир передала грабителю товар и он ушел. Потерпевшая сразу вызвала полицию. Нападавшего задержали в нескольких квартал от магазина. Оказалось, что у него и раньше были проблемы с законом.

- Мужчина сразу во всем сознался и стал активно сотрудничать со следствием, - сообщили в пресс-службе Советского районного суда Улан-Удэ. – Кроме того, он добровольно возместил ущерб.

Суд принял во внимание, что у мужчины серьезные проблемы со здоровьем, он проходил службу в горячих точках. Тем не менее, его признали виновным и приговорили к 3 годам и 4 месяцам колонии строго режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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