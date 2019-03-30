Рухнувшая штукатурка серьезно повредила припаркованный автомобиль в Иркутске

СЕГОДНЯ 15:10 2019-03-30T15:23:45+03:00

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ЧП произошло во дворе одного из жилых домов на Верхней набережной в Иркутске. От наружной стены дома отвалился огромный кусок штукатурки и рухнул на автомобиль в нескольких метрах от входа в подъезд жилого дома. По счастливому стечению обстоятельств, в том момент там не было людей.

Осколок штукатурки отвалился от фасада балкона 8-ого этажа и прошил капот машины насквозь, как нож масло. Сработала сигнализация, владельцы выглянули в окно и увидели куски чего-то белого рядом с машиной. Поначалу подумали, что это кто-то сбросил бутылку и ничего страшного. Но потом увидели последствия...

- Сейчас мы планируем дождаться представителей управляющей компании, полиции, - рассказала хозяйка авто на видео, размещенном в группе ДТП38 вконтакте. – Потому что это ущерб, который причинен нам, серьезен.

Очевидцы говорят, что это не первый случай. Подобное произошло три года назад, кусок обшивки фасада рухнул на припаркованный автомобиль Инфинити. После этого провели ремонт наружной отделки, но ситуация повторилась вновь.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="272" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/700255" frameborder="0"></iframe> В Иркутске на машину упал с балкона кусок штукатурки. Видео: группа дтп38 вконтакте.

ИСТОЧНИК KP.RU