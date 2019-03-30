Знаменитый боксер Николай Валуев побывал в Иволгинском дацане Бурятии

СЕГОДНЯ 18:56 2019-03-30T18:56:24+03:00

В составе делегации Госдумы России он занят вопросами экологии озера [фото, видео]

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Этого большого и добродушного человека - знаменитого боксера, чемпиона мира, а ныне - российского политика, депутата Госдумы узнают везде. Рады ему и на Байкале, куда делегация депутатов приехала обсудить на месте вопросы правового регулирования охраны озера.

Несколько дней назад важные вопросы экологии Байкала обсуждались в центре Байкальского природоохранного заповедника - в поселке Танхой в Бурятии. Обсудить было что - людей волнуют и запрет на вылов омуля, для многих этот промысел был основным, и строительство заводов бутилированной воды.

Побывали гости и в Иволгинском дацане Бурятии, где встретились с главой буддистов России Пандито Хамбо Лама Дамба Аюшеевым. В составе делегации - депутаты Государственной Думы Николай Валуев, Андрей Чернышев и Алдар Дамдинов.

Во время беседы Лама угостил гостей традиционным бурятским чаем, а после им устроили экскурсию по территории комплекса. По окончании встречи Лама вручил Николаю Валуеву традиционный шарф.

Свою поездку Николай Валуев, как водится, запостил. Самые интересные моменты из его Инстаграма мы предлагаем вам.

nickvaluev Николай Валуев в Иволгинском дацане

nickvaluev Николай Валуев: Байкал не объять. Он Велик! Он живой. Его надо беречь!

nickvaluev Николай Валуев испробовал на крепость лед Байкала

ИСТОЧНИК KP.RU