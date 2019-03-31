2019-03-31T04:55:48+03:00
Происшествия

В Иркутской области мошенник списал с карты преподавательницы вуза 200 тысяч рублей

Как и все жертвы аферистов, она сообщила ему данные своего банковского пластика
Ольга СЛАВИЧЕВА
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В Иркутской области мошенник списал с карты преподавательницы вуза 200 тысяч рублей.В Иркутской области мошенник списал с карты преподавательницы вуза 200 тысяч рублей.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Сказать, что 57-летняя преподавательница вуза никогда не слышала про мошенничества и не подозревала о том, что посторонним нельзя давать свою банковскую карту, нельзя. Конечно, слышала и не раз. Проблема в том, что аферисты как никто другой умеют играть на эмоциях и застают людей врасплох. Сейчас сотрудники уголовного розыска проводят проверку того, при каких обстоятельствах у нее с карты списали 200 тысяч рублей.

- Как установили сотрудники полиции, на сотовый телефон потерпевшей позвонил неизвестный, представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что с ее карты пытаются списать деньги, поэтому её счет нужно срочно заблокировать, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области. - Иркутянка сообщила собеседнику данные своей банковской карты.

Вскоре ей на телефон пришло сообщение о списании 200 тысяч рублей. Преподавательница обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.

А полиция в который раз напоминает: если вам звонят или присылают смс незнакомые вам люди, не доверяйте им свои данные.

ИСТОЧНИК KP.RU

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