В Иркутской области мошенник списал с карты преподавательницы вуза 200 тысяч рублей
Сказать, что 57-летняя преподавательница вуза никогда не слышала про мошенничества и не подозревала о том, что посторонним нельзя давать свою банковскую карту, нельзя. Конечно, слышала и не раз. Проблема в том, что аферисты как никто другой умеют играть на эмоциях и застают людей врасплох. Сейчас сотрудники уголовного розыска проводят проверку того, при каких обстоятельствах у нее с карты списали 200 тысяч рублей.
- Как установили сотрудники полиции, на сотовый телефон потерпевшей позвонил неизвестный, представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что с ее карты пытаются списать деньги, поэтому её счет нужно срочно заблокировать, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области. - Иркутянка сообщила собеседнику данные своей банковской карты.
Вскоре ей на телефон пришло сообщение о списании 200 тысяч рублей. Преподавательница обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.
А полиция в который раз напоминает: если вам звонят или присылают смс незнакомые вам люди, не доверяйте им свои данные.
ИСТОЧНИК KP.RU