2019-03-31T05:51:27+03:00
Происшествия

ДТП под Иркутском: на федеральной трассе столкнулись "Тойота" и большегруз

Легковой автомобиль вылетел на встречку, в результате его пассажир погиб
Ольга СЛАВИЧЕВА
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ДТП под Иркутском: на федеральной трассе столкнулись "Тойота" и большегруз.ДТП под Иркутском: на федеральной трассе столкнулись "Тойота" и большегруз.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Трагедией закончилось ДТП, которое произошло накануне вечером, 30 марта, в Усольском районе Иркутской области. На 1842 километре федеральной трассы автодороги Р-255 «Сибирь». столкнулись грузовик "Скания" и легковой автомобиль «Тойота Корса». Обстоятельства аварии еще устанавливаются, но в целом картина ДТП практически очевидна.

- Прибывшими на место ДТП полицейскими предварительно установлено, что водитель «Тойоты Корса» не выбрал безопасную скорость для движения, не справился с управлением, - сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. - В результате легковой автомобиль выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с большегрузом «Скания».

Последствия такого столкновения всегда трагичны. В результате аварии погиб от полученных травм 53-летний пассажир «Корсы», а 33-летний водитель машины получил травмы. Идет проверка всех обстоятельств аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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