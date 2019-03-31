Сибиряки стали брать меньше потребительских кредитов

СЕГОДНЯ 07:35 2019-03-31T07:35:33+03:00

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Именно так объясняют серьезное, сразу на 6,5%, падение объемов выдачи потребительских кредитов, в Национальном бюро кредитных историй ( НБКИ). Важно, что такие данные - впервые за полтора года, с сентября 2017. Финансовая грамотность жителей постепенно повышается, люди уже не рискуют брать деньги под проценты "просто так", на необдуманные покупки. И вот результат.

Согласно статистике, жители Иркутской области стали прижимистее на 4%: в феврале прошлого, 2018 года, они взяли 30 тысяч 322 кредита, в этом году - уже 29 тысяч 112. Примерно такая же ситуация в Новосибирской области, меньше чужих денег на свои траты берут в Кемерово и Красноярске.

- Сейчас банки предоставляют заемщикам потребительские кредиты более избирательно, предпочитая граждан с хорошей кредитной историей и более высоким уровнем доходов, - говорит генеральный директор НБКИ Александр Викулин. – Речь идет, прежде всего, о людях наиболее экономически активного возраста, которые в последнее время все чаще прибегают к потребительским кредитам для оплаты более «дорогих» товаров и услуг. В свою очередь, заемщики с «не идеальной» кредитной историей и низкими доходами пользуются все меньшей «популярностью» у кредиторов.

При этом и сами жители куда более экономны. Первое место в этом рейтинге - за жителями Ижевска, они стали экономнее на 14,4%, второе - у Краснодара. Здесь число живущих в долг уменьшилось на 13,9%, а в Ленинградской области - на 12, 7%.

А в "передовиках" по жизни на широкую ногу традиционно Москва ( +24,1%) , Московская область ( 19, 6%) и Санкт-Петербург ( +14,8%).

ИСТОЧНИК KP.RU