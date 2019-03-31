Андрей Макаревич в Иркутске: 18 апреля группа "Машина времени" даст в городе свой юбилейный концерт

СЕГОДНЯ 08:24 2019-03-31T08:24:15+03:00

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Пожалуй, больше всего на юбилейном концерте группы "Машина времени" в Иркутске, который так и называется "50", будет тех, чья юность пришлась на конец 80-х и начало 90-х. "Не надо прогибаться под изменчивый мир" стало девизом целого поколения, жившего в эпоху перемен. Они точно придут на концерт Андрея Макаревича в Иркутске 18 апреля 2019 года.

Впрочем, концерт "Машины времени в Иркутске ждут и представители других поколений - поклонников у группы много. Концерт начнется в Ледовом дворе в 19.00. Кроме знаменитого "Макара", голосом которого поет "Машина времени" с далеко 1968 года, когда московские старшеклассники создали группу, , ждем Александра Кутикова (бас-гитарист) и Валерия Ефремова (барабанщик).

Каждый из 30 (!) альбомов "Машины времени" интересен слушателю и сохраняет свою самобытность. А песни трогают душу. Подробнее о концерте >>>

ИСТОЧНИК KP.RU