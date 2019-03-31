2019-03-31T11:54:37+03:00
Общество

Байкальская рыбалка 2019, гостями которой были Анна Семенович и Алексей Булдаков, попала в Книгу рекордов Гиннеса России

Здесь вместе собрались 1,4 тысячи любителей подледного лова
Ольга СЛАВИЧЕВА
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Байкальская рыбалка 2019 попала в Книгу рекордов Гиннеса России.Байкальская рыбалка 2019 попала в Книгу рекордов Гиннеса России.
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Байкальская рыбалка 2019 на берегу озера в Кабанском районе Бурятии побила все рекорды по численности тех, кто рассчитывал на удачу с удочкой в руках. В этом году участие в ней приняли 346 команд — это около 1400 человек! А это рекорд. Не исключено, что кто-то из поклонников сорвался с места в надежде увидеть секс-символ российской эстрады, главную блондинку страны Анну Семенович, которая сообщила всем, что будет на озере. Был там и не менее знаменитый "Михалыч" из "Особенностей национальной рыбалки" - актер Алексей Булдаков.

Команды из России, Казахстана, Кыргызстана, Китая, Монголии, сборная команда Евросоюза и даже гости из Конго! Куда уж солиднее. Когда окончательные, почти фантастические, цифры "явки" на подледную рыбалку подсчитывались, сообщили и о том, что среди участников - 12 семейных и 33 женских команд. Прекрасные дамы с удочками тоже приехали на Байкал.

Общий улов соревнований, был, к слову, достаточно – 134 кг. рыбы на такую огромную компанию почти в полторы тысячи человек. Победители добыли 9, 5 кило и уехали на новеньком внедорожнике.

- Мы с вами попали в книгу рекордов Гиннеса России по количеству участников подледного лова. Так что, движемся вперёд, нельзя опускать планку. Надо, чтобы рыбалка выходила на новый уровень, было больше иностранных команд, - отметил глава Бурятии Алексей Цыденов, который тоже присутствовал на рыбалке. -Все мы надолго получили заряд бодрости, удачи, фарта, который сегодня удалось нашим рыбакам поймать за хвост. Пусть это удача сопутствует им и дальше по жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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