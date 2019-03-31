2019-03-31T13:57:59+03:00
Досуг

Группа Руки вверх в Иркутске: концерты 31 марта и 1 апреля пройдут при полном аншлаге

В Улан-Удэ
Ольга СЛАВИЧЕВА
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Группа "Руки вверх" уже в Иркутске.Группа "Руки вверх" уже в Иркутске.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Организаторы заботливо предупредили зрителей о том, что запускать на концерт группы, обогатившей тех, кто бегал на дискотеки в 90-х, хитами "Забирай меня скорей, увози за сто морей" и "Крошка моя, я твой зайчик", будут заранее. Несмотря на то, что в Иркутске пройдет сразу два концерта популярной группы - 31 марта и 1 апреля - народу ожидается очень много. Настолько много, что придя в 19.30, можно просто не успеть на начало, так как придется стоять в длинной очереди.

И это правда. Состоявшийся вчера в соседнем Улан-Удэ концерт группы "Руки вверх" показал - у артистов тысячи поклонников, они из тех, что уже много лет подряд собирают полные залы своими зажигательными ритмами.

Тур группы Руки вверх по стране в 2019 году начался 21 марта с Владивостока, а продлится о почти четыре месяца. Уже сегодня, 31 марта, и завтра, первого апреля, ребята дают концерт в Иркутске, на огромной площадке — в Иркутском Ледовом дворце. Места в зрительном зале и на танц-поле ждут поклонников. Не случайно группа стала «лучшим танцевальным проектом десятилетия», и получила не один, а пять «Золотых граммофонов».

Подробнее о группе и концерте>>>

всем выезжать пораньше, ведь, пробки на Академическом мосту и в районе Союза будут громадные. Начало концерта в 19:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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