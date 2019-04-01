Чемпионат СФО по вольной борьбе: спортсмены Иркутской области завоевали две медали
В городе Кемерово состоялся чемпионат Сибирского федерального округа по вольной борьбе. Двое спортсменов из Иркутской области завоевали серебряную и бронзовую медали.
- Юлиан Гергенов из села Закулей Нукутского района выступал в весовой категории до 65 килограммов и завоевал серебряную медаль, - сообщает пресс-служба Министерства спорта Иркутской области. - В финале он уступил тувинскому спортсмену Сайыну Казырыку, который и стал победителем.
Бронзовую медаль в весе до 79 килограммов судьи присудили уроженцу поселка Еланцы Ольхонского района Дмитрию Орлову. Первое и второе места в данной весовой категории получили борцы из Красноярского края - Азрет Улимбашев и Дмитрий Заинидинов.
Спортсмены из Приангарья благодаря этим победам получили путевку на чемпионат России, который пройдет в мае.
ИСТОЧНИК KP.RU