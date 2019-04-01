СЕГОДНЯ 03:39 2019-04-01T03:39:30+03:00

Чемпионат СФО по вольной борьбе: спортсмены Иркутской области завоевали две медали. Фото: Министерство спорта Иркутской области

За победу боролось более 110 спортсменов

Изменить размер текста: A A

В городе Кемерово состоялся чемпионат Сибирского федерального округа по вольной борьбе. Двое спортсменов из Иркутской области завоевали серебряную и бронзовую медали.

- Юлиан Гергенов из села Закулей Нукутского района выступал в весовой категории до 65 килограммов и завоевал серебряную медаль, - сообщает пресс-служба Министерства спорта Иркутской области. - В финале он уступил тувинскому спортсмену Сайыну Казырыку, который и стал победителем.

Бронзовую медаль в весе до 79 килограммов судьи присудили уроженцу поселка Еланцы Ольхонского района Дмитрию Орлову. Первое и второе места в данной весовой категории получили борцы из Красноярского края - Азрет Улимбашев и Дмитрий Заинидинов.

Спортсмены из Приангарья благодаря этим победам получили путевку на чемпионат России, который пройдет в мае.

ИСТОЧНИК KP.RU