СЕГОДНЯ 18:04 2019-03-31T18:04:54+03:00

Прогноз погоды в Иркутске: 1 апреля в городе без осадков Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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В Иркутске 1 апреля - переменная облачность, осадков синоптики не обещают. Ветер дует юго-восточный ночью со скоростью 4-9 м/с, днём усилится до 6-11 м/с. Температура ночью -2…-4, днём воздух прогреется до +10…+12 градусов.

- По области - переменная облачность, в отдельных районах небольшие и умеренные осадки ночью в виде снега и мокрого снега, днём преимущественно в виде мокрого снега, - сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». - Утром при прояснении туман. Ветер будет юго-западный, юго-восточный 4-9 м/с, ожидаются порывы до 14 м/с. А днём в западных, северо-западных районах Приангарья ветер подует юго-западный, западный со скоростью 5-10 м/с, возможны порывы до 12-17 м/с.

Температура в ночь на 1 апреля -1…-6, в пониженных формах рельефа -11…-16, в западных, северо-западных районах +2…-3, при прояснении -7…-12 градусов. В верхнеленских, северо-восточных районах Иркутской области холодно -6…-11, при прояснении -16…-21. Днём в регионе +9…+14, при облачной погоде -1…+4 градуса.

ИСТОЧНИК KP.RU