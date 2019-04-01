В ночь на 1 апреля снова произошел пожар в здании заброшенного химзавода под Иркутском
Сегодня ночью, 1 апреля, произошел очередной пожар в здании заброшенного химического завода «Усольехимпром». Предприятие работало в Иркутской области до 2012 года. Отходы начали вывозить лишь в этом году.
- Горел мусор на площади 50 квадратных метров, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по иркутской области. – Существовала угроза для электрических сетей. Пламя локализовали в 01:08, последствия пожара ликвидировали к 04:46 утра.
Как отмечают в ведомстве, возможная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц. Погибших и травмированных нет.
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ИСТОЧНИК KP.RU