СЕГОДНЯ 04:02 2019-04-01T04:02:52+03:00

В ночь на 1 апреля снова произошел пожар в здании заброшенного химзавода под Иркутском Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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Сегодня ночью, 1 апреля, произошел очередной пожар в здании заброшенного химического завода «Усольехимпром». Предприятие работало в Иркутской области до 2012 года. Отходы начали вывозить лишь в этом году.

- Горел мусор на площади 50 квадратных метров, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по иркутской области. – Существовала угроза для электрических сетей. Пламя локализовали в 01:08, последствия пожара ликвидировали к 04:46 утра.

Как отмечают в ведомстве, возможная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц. Погибших и травмированных нет.

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ИСТОЧНИК KP.RU