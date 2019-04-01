ДТП в Иркутской области: четыре автомобиля столкнулись на федеральной трассе
Вечером 31 марта на федеральной трассе под Иркутском произошло массовое ДТП. Как сообщают очевидцы в соцсетях, у начала Ангарской объездной дороги столкнулись четыре автомобиля, причем один из них был с прицепом.
В автомобилях сработали подушки безопасности. Погибших и пострадавших нет. Есть только поврежденные и сломанные автомобили. Кто виноват в ДТП и как произошла авария сейчас выясняется.
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ИСТОЧНИК KP.RU