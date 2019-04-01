ДТП в Иркутской области: четыре автомобиля столкнулись на федеральной трассе

СЕГОДНЯ 04:22 2019-04-01T04:23:48+03:00

Изменить размер текста: A A

Вечером 31 марта на федеральной трассе под Иркутском произошло массовое ДТП. Как сообщают очевидцы в соцсетях, у начала Ангарской объездной дороги столкнулись четыре автомобиля, причем один из них был с прицепом.

В автомобилях сработали подушки безопасности. Погибших и пострадавших нет. Есть только поврежденные и сломанные автомобили. Кто виноват в ДТП и как произошла авария сейчас выясняется.

Читайте также:

Чемпионат СФО по вольной борьбе: спортсмены Иркутской области завоевали две медали

ДТП под Иркутском: на федеральной трассе столкнулись "Тойота" и большегруз

В Иркутской области мошенник списал с карты преподавательницы вуза 200 тысяч рублей

Байкальская рыбалка 2019, гостями которой были Анна Семенович и Алексей Булдаков, попала в Книгу рекордов Гиннеса России

ИСТОЧНИК KP.RU