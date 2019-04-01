Велогонщик из Иркутской области завоевал серебро на всероссийских соревнованиях

СЕГОДНЯ 04:45 2019-04-01T04:45:21+03:00

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Максим Тищенко из Усолья-Сибирского вернется домой с серебряной медалью. Спортсмен выступал на всероссийских соревнованиях по велоспорту-шоссе в Ялте. Турнир завершился 31 марта.

- Максим участвовал в групповой гонке на 112 километров среди юниоров, - сообщает пресс-служба Министерства спорта Иркутской области. – За победу здесь боролись более 120 сильнейших велогонщиков со всей России.

Как сообщили в ведомстве, Тищенко уступил победителю всего лишь несколько секунд. Золотая медаль досталась спортсмену из Санкт-Петербурга.

Максим тренируется у мастера спорта России по велоспорту Дениса Боровика. Учится усольчанин в Иркутском государственном училище олимпийского резерва. Сейчас начнет усиленно готовится к очередным стартам в Судаке.

ИСТОЧНИК KP.RU