СЕГОДНЯ 06:57 2019-04-01T06:57:04+03:00

Более ста тысяч рублей отсудил житель Улан-Удэ за упавшую на его автомобиль глыбу льда. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Мужчина смог доказать, что снег и наледь накопились по вине управляющей компании, которая не чистила крышу

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В Улан-Удэ местный житель через суд добился компенсации за поврежденный автомобиль. Припарковавшись у дома на улице Трубачеева, мужчина оставил машину и ушел по делам. А вернувшись обратно, с ужасом увидел как его любимую «ласточку» прибило глыбой льда. По салону лежали осколки разбитого стекла, а на крыше зияла большая вмятина. Чтобы вернуть машине прежний облик, требовался довольно дорогой ремонт.

- Независимая экспертиза оценила ущерб в 116 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе УФССП по Бурятии. – Владелец автомобиля смог доказать в суде, что снег и наледь накопились по вине управляющей компании, которая своевременно не чистила крышу.

Вот только решение суда в управляющей компании исполнять не спешили. Потребовалось вмешательство приставов, которые помогли мужчине вернуть его деньги.

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ИСТОЧНИК KP.RU