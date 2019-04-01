СЕГОДНЯ 07:29 2019-04-01T07:29:50+03:00

Пойман водитель, устроивший ДТП, в котором пострадали двое детей в Ангарске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

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В Ангарске нашли водителя, спровоцировавшего массовое ДТП, в котором пострадали двое детей. Им оказался ранее судимый 37-летний местный житель, который в прошлом году освободился из колонии.

- Оперативники и инспекторы ГИБДД смогли уставить личность и задержать подозреваемого, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Суд избрал ему меру пресечения в виде ареста на 15 суток. Расследование продолжается.

Сыщики подозревают, что за рулем иномарки находился 37-летний местный житель.Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Напомним, что крупная авария произошла 28 марта на перекрестке улиц Ворошилова и 40 лет Октября в Ангарске. Внедорожник «Ауди» не остановился на красный сигнал светофора и на большой скорости врезался в «Ниссан Экстреил» и «Тойоту Корону». После чего скрылся с места ДТП. От сильного удара пострадали три человека, из них двое дети пятнадцати и двух лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU