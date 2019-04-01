Иркутскую гостиницу «Байкал-Северное море» закрывают на один месяц из-за нарушений правил пожарной безопасности

СЕГОДНЯ 09:16 2019-04-01T09:16:18+03:00

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В областном центре станет на один отель меньше. Пока лишь на месяц. Во время проверки пожарной безопасности в отеле «Байкал-Северное море» нашли повторные нарушения, которые угрожали жизни и здоровью постояльцев и персоналу гостиницы.

- Ранее выданные предписания в адрес собственника и арендатора здания об устранении нарушений, не были полностью исполнены, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области. – По решению суда был наложен запрет деятельности сроком на один месяц, до устранения всех недочетов пожарной безопасности.

Исполнительный лист уже передан в УФССП России по Иркутской области, приставы должны будут проследить за исполнением запрета.

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ИСТОЧНИК KP.RU