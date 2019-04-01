Инспекторы ГИБДД поймали вора, обокравшего 44-летнюю женщину в Иркутске

СЕГОДНЯ 11:18 2019-04-01T11:49:25+03:00

Вора, обокравшего 44-летнюю женщину на улице Марата, поймали в Иркутске. Фото: Инспекторы Аполлинар Махусаев и лейтенант полиции Станислав Таров. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

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Неизвестный мужчина напал на 44-летнюю жительницу Иркутска на улице Марата. Подбежав к женщине, он выхватил ее сумку, в которой были деньги и документы. Отойдя от шока, иркутянка позвонила в полицию и смогла точно описать приметы вора.

- Похожего человека заметил патрульный экипаж старшего лейтенанта полиции Аполлинара Махусаева и лейтенанта полиции Станислава Тарова, которые дежурили возле стадиона «Труд», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Им оказался 21-летний житель Железногорска-Илимского. Во время досмотра у него нашли похищенные вещи.

Сыщики выясняют детали случившегося и уже возбудили уголовное дело по статье «Грабеж». Расследование продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU