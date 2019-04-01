Месячник по уборке мусора начался в Иркутске

СЕГОДНЯ 12:19 2019-04-01T12:19:39+03:00

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В Иркутске дан старт месячнику чистоты. С 1 апреля каждый иркутянин может внести свой вклад в порядок на улицах и в скверах города.

- Приглашаем жителей и организации Иркутска выйти на уборку своих дворов и территорий предприятий, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска. - Тем, кто хочет принять участие в субботниках необходимо обратиться в комитет городского обустройства.

Для волонтеров уже закупили более 130 тысяч мусорных пакетов и еще 25 тысяч пар перчаток. Их можно будет получить в администрации своего округа. Весь собранный мусор будут вывозить на специальный полигон. Завершится месячник масштабным общегородским субботником. Он пройдет 27 апреля.

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ИСТОЧНИК KP.RU