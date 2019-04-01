2019-04-01T12:19:39+03:00
Общество

Месячник по уборке мусора начался в Иркутске

Он завершится масштабным общегородским субботником, который пройдет 27 апреля
Дмитрий ЗАНДАНОВ
Поделиться:
Месячник по уборке мусора начался в Иркутске. Фото: пресс-служба администрации Иркутска.Месячник по уборке мусора начался в Иркутске. Фото: пресс-служба администрации Иркутска.
Изменить размер текста:

В Иркутске дан старт месячнику чистоты. С 1 апреля каждый иркутянин может внести свой вклад в порядок на улицах и в скверах города.

- Приглашаем жителей и организации Иркутска выйти на уборку своих дворов и территорий предприятий, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска. - Тем, кто хочет принять участие в субботниках необходимо обратиться в комитет городского обустройства.

Для волонтеров уже закупили более 130 тысяч мусорных пакетов и еще 25 тысяч пар перчаток. Их можно будет получить в администрации своего округа. Весь собранный мусор будут вывозить на специальный полигон. Завершится месячник масштабным общегородским субботником. Он пройдет 27 апреля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Иркутскую гостиницу «Байкал-Северное море» закрывают на один месяц из-за нарушений правил пожарной безопасности. Следить за исполнением запрета поручили судебным приставам. Подробнее.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сергей Левченко предложил тиражировать проекты с применением BIM-технологий
Инспекторы ГИБДД поймали вора, обокравшего 44-летнюю женщину в Иркутске
«Клиника года»: выбираем медучреждения, которым доверяют пациенты
Иркутскую гостиницу «Байкал-Северное море» закрывают на один месяц из-за нарушений правил пожарной безопасности
Пойман водитель, устроивший ДТП, в котором пострадали двое детей в Ангарске
"Комсомолка" объявляет специальные цены на подписку любимой газеты с 1 апреля
«Ростелеком» впервые выступил партнером конференции интернет-маркетологов в Иркутске
Более ста тысяч рублей отсудил житель Улан-Удэ за упавшую на его автомобиль глыбу льда
Велогонщик из Иркутской области завоевал серебро на всероссийских соревнованиях
ДТП в Иркутской области: четыре автомобиля столкнулись на федеральной трассе
В ночь на 1 апреля снова произошел пожар в здании заброшенного химзавода под Иркутском
Чемпионат СФО по вольной борьбе: спортсмены Иркутской области завоевали две медали