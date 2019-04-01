Прогноз погоды в Иркутске: 2 апреля утром слабый снег

СЕГОДНЯ 15:58 2019-04-01T15:58:13+03:00

По области – умеренный мокрый снег, на севере порывы ветра до 17 м/с

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В Иркутске 2 апреля - переменная облачность, ночью и утром будет идти слабый снег, который прекратится во вторник днем. Ветер дует северо-западный, днем сменится на юго-восточный со скоростью 5-10 м/с. Температура ночью 0…-2, днём воздух прогреется до +10…+12 градусов.

- По области - переменная облачность, местами небольшой и умеренный мокрый снег и снег, - сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». - Утром при прояснении туман. Ветер подует западный, северо-западный с переходом на юго-западный, юго-восточный 5-10 м/с, ожидаются порывы до 14 м/с, ночью и утром в северных районах Приангарья и вовсе до 17 м/с.

Температура в ночь на 2 апреля в регионе +1…-4, в пониженных формах рельефа -9…-14. Днём будет +8…+13, при облачной погоде 0…+5 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU